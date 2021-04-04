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Синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели

Анастасия Волоснова

Город

В Москве в четверг, 8 апреля, и в пятницу, 9 апреля, ожидается «барическая пила». Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос».

Отмечается, что 8 апреля атмосферное давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, а 9 апреля оно поднимется до 755 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.

«Барической пилой» называют явление, при котором наблюдаются резкие колебания атмосферного давления за небольшой срок.

Ранее синоптики рассказали, что 8 апреля столичный регион будет атакован мощным «балканцем», а москвичей ждет испытание непогодой.

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