«Регион будет атакован мощным «балканцем»: москвичей ждет испытание непогодой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 8 апреля, москвичей ожидают ливень, мокрый снег и гололедица. Об этом предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начало недели будет теплым, но погода постепенно начнет ухудшаться. В понедельник, 5 апреля, температура воздуха составит плюс 7-12 градусов, однако вечером во вторник, 6 апреля, в столицу придут дожди, а утром в среду, 7 апреля, температура опустится до нуля градусов.

— Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным «балканцем» — циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 миллиметров, что составляет более трети всей месячной нормы, — отметил синоптик.

Столбики термометров 8 апреля опустятся до 3-6 градусов, на улице будут идти сильные ливни. Ветер будет западным, его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Ночью в столице может подморозить, из-за чего на дорогах будет образовываться гололедица, уточнил Тишковец. По его словам, к концу недели непогода уйдет из столицы, пишет РИА Новости.

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