Синоптики сообщили о пасмурной и прохладной погоде в Москве 4 апреля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 4 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2-5 градусов. В Подмосковье температура ожидается 1-4 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области пасмурно и прохладно, отмечаются колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в воздухе ниже нормы. По медицинской оценке — это влажно-прохладная дискомфортная погода с условиями погодной гипоксии, что может вызывать обострения, ухудшение самочувствия метеозависимых людей с заболеваниями суставов и позвоночника, органов дыхания, синдромом хронической усталости и переутомления. Профилактическое и плановое лечение, поддержка организма общеукрепляющими методами в переходные сезоны помогут легче переносить погодные изменения.

Читайте также: Синоптики назвали самый теплый день в Москве на предстоящей неделе