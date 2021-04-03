Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики назвали самый теплый день в Москве на предстоящей неделе
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики назвали самый теплый день в Москве на предстоящей неделе

Виктория Родимкина

Город

На следующей неделе в Москве температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, возможны небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в субботу, 3 апреля.

Начало недели пройдет без осадков. В понедельник, 5 апреля, температура составит 10 градусов выше нуля, а 6 апреля воздух прогреется до плюс 11 градусов.

Самым теплым днем предстоящей недели станет четверг, 8 апреля, когда температура воздуха прогреется до 15 градусов выше нуля. Однако возможен небольшой дождь в течение дня.

В пятницу, 9 апреля, в столице не ожидается дождей, будет относительно теплая погода — до плюс 13 градусов.

Ранее синоптик назвал дни, когда в Москве можно принять солнечные ванны.

Читайте также: Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

потеплениепогода в столицепрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в