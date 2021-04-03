Синоптики назвали самый теплый день в Москве на предстоящей неделе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москве температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, возможны небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в субботу, 3 апреля.

Начало недели пройдет без осадков. В понедельник, 5 апреля, температура составит 10 градусов выше нуля, а 6 апреля воздух прогреется до плюс 11 градусов.

Самым теплым днем предстоящей недели станет четверг, 8 апреля, когда температура воздуха прогреется до 15 градусов выше нуля. Однако возможен небольшой дождь в течение дня.

В пятницу, 9 апреля, в столице не ожидается дождей, будет относительно теплая погода — до плюс 13 градусов.

Ранее синоптик назвал дни, когда в Москве можно принять солнечные ванны.

Читайте также: Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве