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В Гидрометцентре пообещали москвичам солнечные ванны
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Гидрометцентре пообещали москвичам солнечные ванны

Татьяна Плотникова

Город

До середины следующей недели в столичном регионе установится солнечная погода, благоприятствующая безопасному принятию солнечных ванн. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков.

— И это солнце, которое будет до середины следующей недели — это же чудо! Оно же насыщено энергией, — отметил Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому наступает лучшее время для солнечных ванн, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 13 градусов.

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ГидрометцентрРоман ВильфандМосква
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