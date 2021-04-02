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Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

Кирилл Николаев

Город

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 13 градусов. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в столице начнет улучшаться уже в выходные дни. Температура воздуха составит 6–8 градусов, а в воскресенье даже выглянет солнце.

— Солнце в это время уже достаточно насыщено энергией. А это удовольствие, — цитирует Вильфанда РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что на следующей неделе температура в столице будет чуть выше апрельской нормы.

Ранее стало известно, что выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, апрельскому снегопаду не стоит удивляться. Статистика показывает, что в первой декаде апреля в шести-семи годах из десяти бывает снег.

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Роман ВильфандМоскваапрель
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