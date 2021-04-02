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Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу

Кирилл Николаев

Город

В начале апреля в Москве очень часто идет снег. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, апрельскому снегопаду не стоит удивляться. Статистика показывает, что в первой декаде апреля, в 6-7 годах из 10 бывает снег.

— Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Также он объяснил причину утреннего снегопада. Вильфанд отметил, что это связано с приходом холодного фронта в столицу.

Ранее стало известно, что выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня.

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Роман ВильфандМоскваснег
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