Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу
В начале апреля в Москве очень часто идет снег. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, апрельскому снегопаду не стоит удивляться. Статистика показывает, что в первой декаде апреля, в 6-7 годах из 10 бывает снег.
— Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает, — цитирует Вильфанда РИА Новости.
Также он объяснил причину утреннего снегопада. Вильфанд отметил, что это связано с приходом холодного фронта в столицу.
Ранее стало известно, что выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня.
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