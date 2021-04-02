Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня

Анастасия Волоснова

Город

Снег, который выпал в Москве утром в пятницу, 2 апреля, растает до конца дня. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Погоду в Центральной России ночью 2 апреля определял циклон, идущий из Архангельской области. В столичном регионе шел дождь и мокрый снег.

— По данным метеобюро Москвы и Московской области, кратковременный прирост свежевыпавшего снега в среднем по городу составил два сантиметра. Но в течение дня 2 апреля от вновь выпавшего снега не останется и следа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что снегопад в начале апреля является «обычным явлением».

Ранее сообщалось, что около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь.

Читайте также: Температура воздуха в Москве в апреле может превысить климатическую норму

погода в Москвеосадкиснег
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Все мнения
О проекте
Читайте нас в