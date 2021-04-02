Выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снег, который выпал в Москве утром в пятницу, 2 апреля, растает до конца дня. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Погоду в Центральной России ночью 2 апреля определял циклон, идущий из Архангельской области. В столичном регионе шел дождь и мокрый снег.

— По данным метеобюро Москвы и Московской области, кратковременный прирост свежевыпавшего снега в среднем по городу составил два сантиметра. Но в течение дня 2 апреля от вновь выпавшего снега не останется и следа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что снегопад в начале апреля является «обычным явлением».

Ранее сообщалось, что около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь.

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