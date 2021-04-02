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Около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь
Фото: Вечерняя Москва

Около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Анастасия Волоснова

Город

В ночь с четверга, 1 апреля, на пятницу, 2 апреля, в Москве выпало до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства 2 апреля.

За ночь в разный районах столицы выпало 2-9 миллиметров осадков в виде дождя с мокрым снегом. Уточняется, что в течение дня температура воздуха в столице поднимется до плюс 7 градусов.

— Специалисты ГУП «Мосводосток» очищают водоприемные решетки и дежурят в местах возможных временных скоплений воды, — говорится в сообщении.

Норма осадков в столице за апрель составляет 44 миллиметра.

Ранее сообщалось, что погоду в столичном регионе 2 апреля будет определять циклон. Он принес облачную погоду и осадки.

Читайте также: Температура воздуха в Москве в апреле может превысить климатическую норму

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