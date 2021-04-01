Около 40 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За сутки с вечера четверга, 1 апреля, в Москве выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что погода в Центральной России испортится в ближайшие сутки из-за прохождения волнового и активного холодного атмосферного фронта. По словам синоптика, резкие изменения связаны с перемещением североатлантического циклона в Ненецкий автономный округ.

По словам специалиста, 1 апреля после 18:00 в Москве начнет усиливаться дождь, который достигнет пика ночью.

— Помимо этого, к дождю местами начнет примешиваться и мокрый снег, из-за чего видимость кратковременно будет сокращаться до 500–1000 метров. В общей сложности за 24 часа, например, на Москву прольется до 15–20 миллиметров осадков, что составляет около 40 процентов месячной нормы, — подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что в выходные дни в столицу придет похолодание. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов, дневная температура составит плюс 5–8 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за дождя и мокрого снега.

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