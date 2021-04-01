«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за дождя и мокрого снега

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера пятницы, 2 апреля, из-за дождя и мокрого снега. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Уточняется, что период предупреждения будет действовать с 18:00 четверга, 1 апреля, до 18:00 пятницы, 2 апреля.

Температура воздуха ночью 2 апреля составит плюс 2–4 градуса, днем — плюс 5–7 градусов.

Ранее сообщалось, что мокрый мозаичный снег придет в Москву вечером 1 апреля.

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