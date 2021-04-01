Мокрый мозаичный снег придет в Москву вечером 1 апреля

Фото: Вечерняя Москва

Мокрый мозаичный снег ожидается в Москве вечером в четверг, 1 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 1 апреля в столице выпадет пять миллиметров осадков или десять процентов от месячной нормы. Температура воздуха поднимется до плюс 8–10 градусов в Москве и до плюс 6–11 градусов в Подмосковье.

Холодный атмосферный фронт принесет во второй половине дня мокрый мозаичный снег, уточнил синоптик.

— Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона, а вечером — влиянием и прохождением волнового холодного атмосферного фронта, из-за чего москвичей ждет пасмурная и дождливая погода с вероятностью вкрапления к исходу дня мозаичного мокрого снега, — отметил Тишковец.

Он пояснил, что утром в столице будет облачно и дождливо, а вечером пойдет мокрый снег. Атмосферное давление 1 апреля упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 5–10 метров секунду, сообщает РИА Новости.

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