Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мокрый мозаичный снег придет в Москву вечером 1 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Мокрый мозаичный снег придет в Москву вечером 1 апреля

Анастасия Волоснова

Город

Мокрый мозаичный снег ожидается в Москве вечером в четверг, 1 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 1 апреля в столице выпадет пять миллиметров осадков или десять процентов от месячной нормы. Температура воздуха поднимется до плюс 8–10 градусов в Москве и до плюс 6–11 градусов в Подмосковье.

Холодный атмосферный фронт принесет во второй половине дня мокрый мозаичный снег, уточнил синоптик.

— Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона, а вечером — влиянием и прохождением волнового холодного атмосферного фронта, из-за чего москвичей ждет пасмурная и дождливая погода с вероятностью вкрапления к исходу дня мозаичного мокрого снега, — отметил Тишковец.

Он пояснил, что утром в столице будет облачно и дождливо, а вечером пойдет мокрый снег. Атмосферное давление 1 апреля упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 5–10 метров секунду, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 1 апреля

погода в Москвесиноптикиснег
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в