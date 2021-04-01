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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 1 апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 1 апреля

Юлия Курганова

Город

В четверг, 1 апреля, столичный регион останется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода с прояснениями, будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1-4 градуса. В Подмосковье ожидается 1-3 градуса тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 1-3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 99 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что начало апреля будет дождливым и теплым, атмосферное давление в пределах нормы и содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатических значений. При такой погоде многие метеочувствительные люди могут отмечать снижение физических сил, сонливость, «весеннюю депрессию» или просто плохое самочувствие, различные симптомы обострения хронических недугов.

Для улучшения состояния необходимо нормализовать режим сна, найти время для небольшой утренней гимнастики и контрастного душа. По возможности следует совершать неспешные прогулки на воздухе с дыхательной гимнастикой. Все это поможет организму уменьшить проявления гиподинамии, повысить содержание кислорода в организме, нормализовать состояние нервной системы.

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