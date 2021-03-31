Роман Вильфанд рассказал, что москвичам не стоит ждать солнца в ближайшее время
Апрельская погода в Москве будет неоднородной. Об этом в среду, 31 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, начало апреля станет теплым, но сама погода будет хмурой. Вильфанд предупредил жителей столицы о том, что им не стоит ждать солнца в ближайшее время.
— Прояснения будут, конечно, но того солнышка на голубом небе ждать не стоит, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что из-за прошедших дождей в столице сугробы осели на два–пять сантиметров.
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