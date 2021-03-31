Самый сильный за полвека дождь прошел в Москве 31 марта

Фото: Вечерняя Москва

Самый сильный дождь за последние 50 лет прошел в столице 31 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В сообщении отмечается, что уже выпало более семи миллиметров осадков, дождь продолжается до сих пор.

В последний раз ровно такое же количество осадков выпало в Москве 31 марта 1990 года, а рекордное количество (15,4 миллиметра) — в 1967 году.

Синоптики добавили, что «погода не оставляет снегу ни малейшего шанса», температура воздуха превышает обычные показатели на 4–6 градусов.

На главной метеостанции ВДНХ в течение суток снег просел на два сантиметра, теперь высота сугробов составляет 17 сантиметров.

Согласно прогнозам, дождливая погода задержится в столице и области до конца текущей недели.

Читайте также: Свыше 6,6 миллиона цветов высадят в Подмосковье весной