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Свыше 6,6 миллиона цветов высадят в Подмосковье весной
Фото: Анна Быкова/Вечерняя Москва

Свыше 6,6 миллиона цветов высадят в Подмосковье весной

Елена Фролова

Растения

Более 6,6 миллиона цветов будут высажены в муниципалитетах Московской области этой весной. Всего на территории региона собираются разбить две тысячи цветников. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Министерства благоустройства.

Работы по высадке растений начнутся, когда температура воздуха на улице дневные часы установится на уровне выше плюс 12 градусов по Цельсию в течение пяти дней. Согласно планам, это должно произойти в двадцатых числах апреля.

До 20 числа месяца будут проведены подготовительные работы. Специалисты займутся почвой и посадочным материалом, очистят клумбы от сорняков, а также отремонтируют ограждения, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что улицы муниципалитетов украсят такие цветы, как: цинерарии, петунии, лаванды, виолы, бархатцы, бегонии, тюльпаны и другие. Высадку произведут в 64 муниципальных образованиях области.

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