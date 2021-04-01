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Температура воздуха в Москве в апреле может превысить климатическую норму
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха в Москве в апреле может превысить климатическую норму

Анастасия Волоснова

Город

В апреле 2021 года температура воздуха в Москве может превысить климатическую норму на 1-2 градуса. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Уточняется, что с начала 2000-х годов температурный фон в апреле не выходил за рамки многолетних климатических показателей. В 2021 году ситуация изменится, но незначительно, отметили синоптики.

— Апрель 2021 года, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, обещает по осадкам уложиться в норму, а вот температурный фон пусть незначительно, на 1-2 градуса, но обещает превысить климатические показатели. И это, несомненно, хорошая новость, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде в четверг, 1 апреля.

Читайте также: Мокрый мозаичный снег придет в Москву вечером 1 апреля

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