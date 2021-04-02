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Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Кирилл Николаев

Город

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве вечером в четверг, 1 апреля, и в ночь на пятницу, 2 апреля. Об этом рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

По ее словам, за ночь выпало до 12 миллиметров осадков. При этом месячная норма составляет 44 миллиметра, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, апрельскому снегопаду не стоит удивляться. Статистика показывает, что в первой декаде апреля в шести-семи годах из десяти бывает снег.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра 3 апреля

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