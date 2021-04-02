«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра 3 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской областииз-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Отмечается, что предупреждение действует с 21:00 пятницы, 2 апреля, до 9:00 субботы, 3 апреля. По данным синоптиков, в это время в некоторых районах Москвы возможна гололедица, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что выпавший утром 2 апреля в Москве снег растает до конца дня.

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