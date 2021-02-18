Врач предупредил москвичей о риске инфарктов и инсультов во время «барической пилы»

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Увеличение числа инфарктов и инсультов может наблюдаться во время «барической пилы» в столице,. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, осторожными надо быть людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания. Медик рассказал, что 750 миллиметров ртутного столба — комфортное для человека атмосферное давление. Кроме того, ухудшение самочувствия при его изменении или других погодных условий называется метеозависимостью.

Так, даже полностью здоровые люди могут почувствовать себя плохо.

— Но особенно осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, людям с возрастными изменениями в здоровье, — цитирует специалиста РИА Новости.

Эксперт отметил, что при осложнениях у людей из группы риска, таких как высокое или сильно пониженное давление, боли в груди и сильная одышка, стоит немедленно обратиться к врачу.

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