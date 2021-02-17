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Метеозависимых москвичей предупредили о приходе «барической пилы» в столицу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Метеозависимых москвичей предупредили о приходе «барической пилы» в столицу

Анастасия Волоснова

Город

Синоптики предупредили жителей столицы о скачках атмосферного давления, которые называют «барической пилой». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, резкая смена погоды может повлиять на метеозависимых москвичей. Тишковец отметил, что «барическая пила» придет в столицу на выходных и будет длиться в течение праздничных дней.

— За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на десять миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — приводит РИА Новости слова синоптика.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Непогода продлится в столичном регионе до четверга, 18 февраля.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 февраля

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