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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 февраля

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 17 февраля, в столичном регионе ожидается морозная погода, небольшой снег и гололедица.

Температура воздуха в Москве днем опустится до 11 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 14 градусов мороза. Ночью столбики термометров покажут до минус 22 градусов в столице и минус 25 градусов — по области.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать в столице до 11:00 четверга, 18 февраля, а в Подмосковье — до 12:00 среды, 17 февраля.

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