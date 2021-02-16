Намечается «перестройка». Какую погоду ждать москвичам на 23 февраля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ко Дню защитника Отечества в столичном регионе вновь похолодает. И все из-за смены циклонов. Об этом «Вечерней Москве» рассказали синоптики.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в настоящее время погода очень нестабильна, но намечается «перестройка». Это связано с влиянием атлантического циклона, который, как ожидается, покинет Московский регион 23 февраля, что повлечет за собой перемены.

— В праздник циклон должен будет покинуть пределы Московской области. Днем будет за минус 20, ожидается снег. Затем начнется понижение температуры, которое особенно сильно даст о себе знать с 23 на 24 февраля. Ночью в Подмосковье столбики термометров покажут в пределах 24–27 градусов ниже нуля и 23–25 градусов мороза днем, — прогнозирует метеоролог.

Он выразил мнение, что зима будет продолжаться.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что в центральную часть Европейской России и, в частности, в Москву придет другой циклон. Эксперт полагает, что он идет с юго-западного направления, с Балкан, и может достичь столичного региона либо 23, либо 24 февраля.

— Если циклон придет пораньше, снега у нас будет больше, но без сильных ночных морозов. Если позже, то ситуация будет противоположная, — сказал собеседник «ВМ».

По его мнению, однозначно можно утверждать, что 23 февраля в Москве будет холодно — минимум 12–17 градусов ниже нуля и днем, и ночью. При этом выпадет немного снега.

Однако, говорит Леус, возможны еще два сценария. Первый и наиболее вероятный — в день праздника москвичей ждут сильные морозы в утренние часы (23–28 градусов ниже нуля). По области будет еще холоднее — до минус 32. Днем 23 февраля небо затянут облака, а ближе к вечеру температура повысится до минус 15 — минус 20 градусов.

Синоптик также озвучил второй вариант развития событий. Циклон пойдет по более северной траектории, и жители Москвы «попадут» в более теплые воздушные массы. Так, вместо утренних морозов 23 февраля будет много снега. При этом не будет ночных морозов, заключил метеоролог.

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