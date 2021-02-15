Сугробы вместо машин. Кому жаловаться на неубранный снег

Фото: АГН «Москва»

Мощный снегопад в Московском регионе закончился, однако в Сети не утихают разговоры о тех проблемах, которые принесли осадки: что делать, если машину завалило снегом, куда жаловаться на нечищеные дорожки и дворы, как быть, если снежная глыба загородила проезд? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Москва: как работают основные принципы уборки

Многие автовладельцы сетуют на машины, превратившиеся в двухметровые сугробы. Однако за личный транспорт отвечает только один человек — его владелец. Здесь важно не путать теплое с мягким.

— Машина — частная собственность. Ее никто не имеет права трогать, ни один дворник. Он может просто поцарапать ее при уборке, и потом вы будете предъявлять претензии, — пояснил эксперт по ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

По его словам, бить в набат нужно в случае, если водитель сам очистил территорию вокруг своего автомобиля, но после этого пространство вокруг оказалось завалено снегом из-за халатности коммунальщиков.

— От своей машины нужно очистить пространство хотя бы на 30–50 сантиметров. Тогда можно жаловаться: «Смотрите, моя машина чистая, а подходы к ней не почистили!» — уточнил собеседник «ВМ».

Фото: АГН «Москва»

Куда жаловаться в Москве и как это сделать грамотно?

Уборка снега — дело нехитрое, но и не быстрое. По словам Федорука, за исполнение своих обязанностей по очистке территорий отвечают разные организации. Согласно статье № 36 ЖК РФ, существует общая территория, например, двор, содержание и уборку которого мы оплачиваем.

— Это общее имущество, за которое мы платим, а значит, можем требовать с управляющей компании, чтобы его содержали, как следует, — отметил Федорук.

По данным на официальном портале мэра Москвы, столичные управляющие компании отвечают не только за уборку дворов, но и крыш. Найти контакты своей управляющей компании можно на сайте «Дома Москвы». Опрошенный «Вечеркой» собеседник уточнил, что управляющим организациям в среднем нужно от одного до трех дней, чтобы исполнить просьбу.

Работу управляющих компаний регулирует сектор ЖКХ в управе города. Если УК не справляется с обязанностями, заявить об этом можно в Государственную жилищную инспекцию Москвы.

Федорук уточнил, что при возникновении проблемы сначала лучше идти в управляющую компанию. Если там не помогли — идти с жалобой в Жилищную инспекцию или управу.

При этом эксперт подчеркнул, что ответственность управляющих компаний ограничена, в связи с чем звонить туда вообще по любому поводу не надо. Простой пример — подъездная дорога, на которой водитель тоже может застрять из-за груды снега.

— За многие территории несет ответственность та или иная управа района Москвы, которая заключает договоры с подрядными организациями, чистящими муниципальную территорию. А у вашей управляющей компании можете быть не только вы с вашим двором, но сотни таких. Поэтому по взмаху волшебной палочки только что выпавший снег не уйдет,— сказал Федорук.

Власти также добавляют, что по вопросам уборку улиц, бульваров, скверов, тротуаров, дворовых территорий, сосулек и т. п. можно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для этого можно оставить жалобу по телефону горячей линии +7 (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45), а в выходные оставить заявку через электронную приемную ведомства.

Кроме того, по вопросам аварийного ремонта и уборки городских дорог можно набрать номер +7 (495) 620-27-60, чтобы связаться с Департаментом ЖКХ Москвы. Альтернативный канал связи — онлайн.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Где и как оставить жалобу?

По словам Федорука, в Москве распространяется практика подачи жалоб с использованием фотоматериалов. Иначе говоря, факт нарушения, например, неубранный двор, нужно запечатлеть на камеру и приложить к заявлению. Его можно подать тремя разными способами: через портал «Дома Москвы», через сайт «Наш город» либо через официальный портал мэра Москвы.

— Так просто будет быстрее, чем если вы пойдете по разным инстанциям. Оставили жалобу на mos.ru, а оттуда спускают ее в управу мгновенно, — пояснил собеседник «ВМ».

При этом каждый из сервисов одинаково эффективен. О том, как ими правильно воспользоваться, можно прочитать здесь.

Можно ли заплатить сотрудникам «Жилищника» или другим ГБУ, чтобы они достали машину из-под снега?

Можете, и ничего предосудительного в этом нет, считает Федорук. Он выразил мнение, что работники, наоборот, будут только рады возможности подзаработать. При этом дополнительный труд не должен помешать выполнению основных обязанностей.

— Они, конечно, посмотрят по сторонам — нет ли начальника, но помогут. И это нормально, тут нет никаких нарушений ни с вашей, ни с их стороны, — заявил специалист.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

А как в Подмосковье?

Эксперт заявил, что все вышеуказанные рекомендации пригодятся и жителям Московской области с поправкой на то, что в Подмосковье аналогичные службы имеют другие названия, хоть и выполняют те же задачи. Например, вместо mos.ru жители МО могут оставить жалобу на неубранный снег на портале «Добродел». Заявку рассмотрят в течение восьми рабочих дней максимум.

Помимо этого, можно заполнить электронные обращения в Госжилинспекцию Московской области или Госадмтехнадзор Московской области.

Как уточнил Федорук, Подмосковье от столицы отличается одним важным нюансом. В МО тарифы за содержание многоквартирного дома выше, чем в Москве, поскольку столичные власти не берут со своих горожан плату за уборку улиц и дворов.

— И обратите внимание: в Подмосковье нет управ. Там за все эти вопросы отвечают управляющие компании, — добавил собеседник «ВМ».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что потребуется пять суток, чтобы очистить столицу от снега после мощного снегопада. Между тем, по данным центра погоды «Фобос», сугробы в столице за прошедшие дни выросли на 23 сантиметра из-за аномальных морозов. Специалисты подсчитали, что если из всего выпавшего снега в Москве слепить снеговика, то его высота будет равна четырем Останкинским телебашням, а ширина основания окажется в 2,5 раза длиннее Красной площади.

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