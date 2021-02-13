Москва пережила «снежный Армагеддон»: как это было

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Снегопад в Москве утихнет к полуночи. В воскресенье существенных осадков уже не будет. При этом столичным властям потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега.

Суббота, 13 февраля, стала вторым днем в ранге наиболее снежных за весь 142-летний период метеонаблюдений в Москве. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, высота сугробов достигла почти 60 сантиметров. До установления нового рекорда не хватило 2-3 сантиметров.

— Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится. Правда, завтрашний небольшой снег тоже будет неприятным: порывы ветра прогнозируются до 15 метров в секунду. Так что эти небольшие крупинки будет приносить дискомфорт, — приводит ТАСС слова синоптика.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Вечерней Москве», что после «снежного Армагеддона» придет похолодание. Это очередная волна арктического вторжения. Так что, по его словам, потепления не предвидится и близко.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Из-за непогоды все руководство Москвы находится на рабочих местах.

— По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан, — сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что цикл уборки города от снега по регламенту проводится каждые четыре часа, вывозят снег на снегосплавные и временные пункты непрерывно.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей, — заявил Бирюков.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В экстремальных условиях работают столичные воздушные гавани. Аэропорт Домодедово привлек дополнительные ресурсы. Сотрудники чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов. Из-за этого возможна корректировка времени вылета лайнеров.

Проблемы в Домодедово начались еще утром. Из-за задержки рейсов в залах ожидания скопилось множество людей. Со временем ситуация усугубилась. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

На дорогах столичного региона только за минувшую ночь спасатели МЧС вытянули 180 фур, увязших в снегу. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Движение периодически перекрывается для прохода уборочной техники. Департамент транспорта призвал жителей Москвы отказаться от поездок на автомобилях.

Видео: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

За сутки в городе убрали свыше 30 тысяч квадратных метров снега с парковых путей депо. Продолжают расчищать и подходы к станциям метро и МЦК. В масштабной уборке задействовано свыше трех тысяч человек.

Немало горожан сегодня вышли с лопатами откапывать свои машины. Как выяснил корреспондент «Вечерней Москвы», кто-то таким образом пытается даже заработать. Цена за услугу варьируется от 100 до 1500 рублей. Очистить машину предлагают как в одиночку, так и целыми бригадами. Кто-то обещает приехать оперативно чуть ли не в любую точку города, а кто-то ограничивается своим районом.

— Больше 500 рублей я не беру — чисто «отбить» бензин той машины, на которой рабочие приезжают, и на зарплату для них, — рассказал руководитель одной из таких бригад Никита. — У нас приезжают на расчистку 2–4 человека, чтобы быстро лопатами все раскидать. Здесь же дело исключительно в мобильности и быстрой помощи. Но заказов немного, потому что не все знают, куда обратиться.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Не обошлось в этот «снежный Армагеддон» без жертв. В Новой Москве при обрушении крыши ангара погиб человек. Инцидент произошел в поселении Роговское, в деревне Кресты. Из-за снега у металлического сооружения просела крыша на площади 200 квадратных метров. Сначала из-под завалов спасли двух человек. Позднее МЧС сообщило, что там может находиться еще один.

— В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни, — заявили в ведомстве.

Из-за снегопада обрушилась крыша спортзала в Доме культуры Ховрино. Не выдержали нагрузку металлические опорные балки. По информации префектуры САО Москвы, никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

С 23:00 субботы из-за оперативного вывоза снега ограничили движение в центре города, предупредил Telegram-канала городского хозяйства Москвы. Уточняется, что движение будет затруднено по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулков.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 14 февраля, возможны временные ограничения на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-ом Зачатьевском, Малом Каретном, 1-ом Котельническом, Крапивенском, Крестовоздвиженском и других переулках.

Жителей столицы призвали с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

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