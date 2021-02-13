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Один человек погиб в результате обрушения ангара в ТиНАО
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Один человек погиб в результате обрушения ангара в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

Один человек погиб при обрушении ангара, который обрушился в ТиНАО из-за снега. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в Троицком административном округе спасатели вытащили двоих человек из ангара, в котором на площади 200 «квадратов» просела кровля.

— В деревне Кресты в ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни, — цитирует представителей ведомства Интерфакс.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы проведет проверку по факту обрушения крыши ангара в ТиНАО.

Читайте также: Прокуратура проверит сведения из-за обрушения крыши ДК на севере Москвы

ТиНАОпогибшийангар
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