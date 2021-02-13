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Двоих человек спасли из ангара с просевшей крышей в ТиНАО
Фото: МЧС / Иркутская область

Двоих человек спасли из ангара с просевшей крышей в ТиНАО

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Роговское, деревня КрестыКарта всех событий

В Троицком административном округе спасатели вытащили двоих человек из ангара, в котором на площади 200 «квадратов» просела кровля. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что в 15:39 в отделение поступило сообщение о проседании кровли ангара по адресу поселение Роговское, деревня Кресты. Специалисты установили, что проседание кровли произошло на площади 200 квадратных метров.

— По предварительной информации, в ангаре оставалось два человека, — сообщили в пресс-службе.

Их извлекли из-под завалов и передали медикам, передает сообщение «Москва 24» в Telegram-канале.

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ТиНАОспасатели МЧСангар
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