Двоих человек спасли из ангара с просевшей крышей в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

Уточняется, что в 15:39 в отделение поступило сообщение о проседании кровли ангара по адресу поселение Роговское, деревня Кресты. Специалисты установили, что проседание кровли произошло на площади 200 квадратных метров.

— По предварительной информации, в ангаре оставалось два человека, — сообщили в пресс-службе.

Их извлекли из-под завалов и передали медикам, передает сообщение «Москва 24» в Telegram-канале.

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