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Спасатели вывели 15 человек из горящего здания в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Спасатели вывели 15 человек из горящего здания в центре Москвы

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Новорязанская улица, 16Карта всех событий

В Москве из горящего здания спасатели вывели 15 человек. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по столице в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что возгорание произошло в 15:11 в здании по адресу улица Новорязанская, дом № 16.

— В коридоре подъезда загорелась находящаяся там в нарушение правил безопасности мебель, площадь пожара составила семь квадратных метров. Сотрудники МЧС вывели из задымленных помещений 15 человек, двоим понадобилась помощь медиков, — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар был ликвидирован в 15:40.

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МЧСспасателипожар
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