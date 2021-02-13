Автобус загорелся на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Ботаническая улица, 33АКарта всех событий
Сообщение о пожаре в автобусе, который находился около дома № 33 на Ботанической улице, поступило в субботу, 13 февраля.
— Площадь пожара составила около 18 квадратных метров. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, — уточнили в сообщении.
В ведомстве пояснили, что информации о пострадавших не поступало, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Четырех человек спасли из горящего дома на востоке Москвы