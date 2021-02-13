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Автобус загорелся на северо-востоке Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Автобус загорелся на северо-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ботаническая улица, 33АКарта всех событий

Автобус без пассажиров загорелся в московском районе Марфино. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице в субботу, 13 февраля.

Сообщение о пожаре в автобусе, который находился около дома № 33 на Ботанической улице, поступило в субботу, 13 февраля.

— Площадь пожара составила около 18 квадратных метров. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, — уточнили в сообщении.

В ведомстве пояснили, что информации о пострадавших не поступало, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Четырех человек спасли из горящего дома на востоке Москвы

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