Четырех человек спасли из горящего дома на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Короленко, 7к2 Карта всех событий

Пожарные спасли четырех человек из дома, загоревшегося в столичном районе Сокольники. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказали в пресс-службе московского главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, загорелась квартира на третьем этаже дома 7, корпус 2 по улице Короленко. Возгорание было локализовано на площади три квадратных метра.

Прибывшие по вызову пожарные спасли из горевшей и соседних квартир четырех человек, никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы 35 человек и десять единиц техники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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