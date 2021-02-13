Четырех человек спасли из горящего дома на востоке Москвы
Пожарные спасли четырех человек из дома, загоревшегося в столичном районе Сокольники. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказали в пресс-службе московского главка Министерства чрезвычайных ситуаций.
Как уточняет ведомство, загорелась квартира на третьем этаже дома 7, корпус 2 по улице Короленко. Возгорание было локализовано на площади три квадратных метра.
Прибывшие по вызову пожарные спасли из горевшей и соседних квартир четырех человек, никто не пострадал.
В тушении пожара были задействованы 35 человек и десять единиц техники, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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