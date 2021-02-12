Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожарные ликвидировали возгорание на Большой Академической улице
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание на Большой Академической улице

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Большая Академическая улица, 35с1 Карта всех событий

Деревянная пристройка к кафе загорелась на севере столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве в пятницу, 12 февраля.

Инцидент произошел по адресу Большая Академическая улица, дом 35, строение 1. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По словам администрации заведения, внутри никого не было.

Пожар ликвидирован. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Водитель автомобиля, рухнувшего на поезд в Подмосковье, не пострадал

МЧСМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте