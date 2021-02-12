Пожарные ликвидировали возгорание на Большой Академической улице

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Россия, Москва, Большая Академическая улица, 35с1 Карта всех событий

Деревянная пристройка к кафе загорелась на севере столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве в пятницу, 12 февраля.

Инцидент произошел по адресу Большая Академическая улица, дом 35, строение 1. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По словам администрации заведения, внутри никого не было.

Пожар ликвидирован. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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