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Прокуратура проверит сведения из-за обрушения крыши ДК на севере Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прокуратура проверит сведения из-за обрушения крыши ДК на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
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Столичная межрегиональная транспортная прокуратура проверит сведения в связи с обрушением крыши спортивного зала в Ховринском доме культуры железнодорожников. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проведение проверки поручили Северному транспортному прокурору. По ее итогам дадут оценку соблюдения технических норм и правил при эксплуатации здания, а также рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.

— Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что крыша в спортзале Дома культуры обрушилась из-за снегопада. Инцидент произошел по адресу улица Новая, дом 2. Информации о пострадавших не поступало.

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