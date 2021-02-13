Крыша спортзала в ДК на севере Москвы обрушилась из-за снегопада

/ Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

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Крыша в спортзале Дома культуры на севере столицы обрушилась из-за снегопада. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в префектуре САО Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Новая, дом 2. Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, сколько времени уйдет на полную расчистку дорог после снегопада.

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