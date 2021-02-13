Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Крыша спортзала в ДК на севере Москвы обрушилась из-за снегопада
/ Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Крыша спортзала в ДК на севере Москвы обрушилась из-за снегопада

Юлия Ямпольская

Происшествия
новая 4 москваКарта всех событий

Крыша в спортзале Дома культуры на севере столицы обрушилась из-за снегопада. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в префектуре САО Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Новая, дом 2. Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, сколько времени уйдет на полную расчистку дорог после снегопада.

Читайте также: Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на метель

обрушилась крышаспортзалМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте