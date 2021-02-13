Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на метель
Во время сильной метели аэропорты Москвы работают в привычном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.
В ведомстве отметили, что аэропорты оперативно расчищают взлетно-посадочные полосы, а также рулежные дорожки и перроны. Для обработки площадок у сотрудников есть достаточное количество реагентов, уточнили в пресс-службе.
— По оперативной информации аэропортов московского авиаузла на 11:45 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме, — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Добавляется, что самолеты не уходили из-за снегопада на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось о задержке более 30 авиарейсов в трех столичных аэропортах из-за непогоды.
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