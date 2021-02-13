Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов из-за метели. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» по данным на 08:00 субботы, 13 февраля.

Известно, что в Домодедове были задержаны 20 рейсов и два отменены, а в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и один отменен. Еще пять рейсов были задержаны во Внукове.

Ранее сообщалось, что с начала снегопада в Москве выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. В ночь с 12 на 13 февраля на улицы столицы выпало 15 миллиметров осадков.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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