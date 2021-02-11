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Столичные аэропорты готовы к работе в условиях непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные аэропорты готовы к работе в условиях непогоды

Анастасия Чанцева

Город

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково готовы к работе в условиях снегопада.

— Домодедово обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Аэродромными службами сформирован резерв химических реагентов на 10 дней непрерывного снегопада на территории аэропорта. К очистке аэродрома привлечены более 50 единиц спецтехники, - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Для безопасного взлета и посадки самолетов обеспечены все необходимые условия. Также заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов.

В Шереметьево сообщили, что аэропорт заранее провел комплекс мероприятий по подготовке аэродрома, помещений и техники к работе в зимний период. Также были подготовлены сооружения аэропорта, а сотрудники прошли обучение и аттестацию по программам подготовки к работе в зимний период.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ночь на пятницу в столичном регионе ожидается сильный снегопад с метелью.

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