Сильный снегопад с метелью ожидается ночью в Москве

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Ухудшение погоды ожидается в ночь на 12 февраля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно прогнозам метеорологов, с 00:00 12 февраля в столице ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

— На дорогах образуются снежные заносы и накаты. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте и обходить на улице шаткие конструкции, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей столицы о сильном снегопаде в предстоящие выходные.

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