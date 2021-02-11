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Сильный снегопад с метелью ожидается ночью в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сильный снегопад с метелью ожидается ночью в Москве

Анастасия Чанцева

Город

Ухудшение погоды ожидается в ночь на 12 февраля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно прогнозам метеорологов, с 00:00 12 февраля в столице ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

— На дорогах образуются снежные заносы и накаты. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте и обходить на улице шаткие конструкции, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей столицы о сильном снегопаде в предстоящие выходные.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

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