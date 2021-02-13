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Более 65 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве во время метели
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 65 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве во время метели

Анастасия Волоснова

Город

С начала снегопада в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что составляет более 65 процентов месячной нормы. Об этом рассказали в столичном метеобюро в субботу, 13 февраля.

За ночь с 12 на 13 февраля в столице выпало 15 миллиметров осадков, уточнили специалисты. Отмечается, что норма осадков в столице за февраль составляет 36 миллиметров.

— Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40 процентов месячной нормы, за весь период снегопада — 65 процентов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные были получены по состоянию на 06:00 субботы, 13 февраля, на городской метеостанции ВДНХ.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в Москве до вечера воскресенья, 14 февраля. До 15:00 13 февраля из-за метели в городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Интерфакс.

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