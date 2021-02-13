Аэроэкспрессы в условиях снегопада курсируют до столичных аэропортов без сбоев

Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

Аэроэкспрессы курсируют до столичных аэропортов в штатном режиме, несмотря на снегопад. Об этом рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса» в субботу, 13 февраля.

Отмечается, что в пятницу, 12 февраля, в аэропорты и обратно без задержек и сбоев были доставлены 24 тысячи пассажиров. В субботу, 13 февраля, поезда продолжают ходить в привычном режиме.

По данным пресс-службы, поезда готовы принять увеличенный пассажиропоток. Просторные вагоны будут готовы принять дополнительное количество человек. Уточняется, что аэроэкспресс возит пассажиров до аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Во время метели на конечных пунктах маршрута дежурят специальные бригады для уборки снега. В самих двухэтажных поездах действует напольное покрытие, которое очищает подошвы обуви при ходьбе. В салонах аэроэкспрессов поддерживается комфортная для пассажиров температура.

Добавляется, что ожидать прибытия поезда следует в пассажирских терминалах, где для москвичей и гостей столицы проводят регулярную уборку. В теплых помещениях терминалов и поездов «Аэроэкспресс» можно будет согреться горячим чаем, уточнили в пресс-службе.

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