Дептранс рассказал, сколько времени уйдет на полную расчистку дорог после снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На уборку сугробов с улиц Москвы понадобится около трех дней. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта в субботу, 13 февраля.

За сутки из-за сильного снегопада в столице выпало более 30 сантиметров снега. По данным дептранса, последствия метели убирают 13,5 тысячи машин ЖКХ.

— Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30–50 процентов уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на уборку выпавшего снега коммунальным службам потребуется порядка трех дней. Однако снегопад продлится до воскресенья, 14 февраля, из-за чего объем работы для спецтехники и рабочих может увеличиться, пояснили в ведомстве.

Напомним, в настоящее время из-за гололеда и снега на дорогах Москвы есть затруднения. Так, движение затруднено на МКАД, Варшавском, Ленинском и Киевском шоссе и на съездах на Третье транспортное кольцо. Кроме того, проезд осложнен на некоторых въездах в Москву.

В дептрансе также пояснили, что горожане могут помочь в расчистке дорог, отказавшись от поездок на личных автомобилях в час пик. Водителям фур напомнили о том, что в снежную погоду грузовые автомобили буксуют на МКАД и эстакадах.

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