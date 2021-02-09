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Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат ученым в институте Новосибирска
Фото: «Вечерняя Москва»

Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат ученым в институте Новосибирска

Виктория Родимкина

Происшествия

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после сообщений о невыплате заработных плат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудники которого обратились со своей проблемой к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 февраля.

— После сюжета СМИ о невыплате зарплаты ученым проводится проверка трудового законодательства об оплате труда, — передает сообщение ТАСС.

В понедельник, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина рассказала президенту, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, тогда как, согласно майским указаниям главы государства, оплата труда должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей.

Владимир Путин поручил министру финансов и главе Минобрнауки разобраться с этой ситуацией и предоставить доклад о текущем положении дел с выплатами зарплат научным сотрудникам.

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