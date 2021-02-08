Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура начала проверку после ранения двухлетнего ребенка из пневматики в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прокуратура начала проверку после ранения двухлетнего ребенка из пневматики в Подмосковье

Анастасия Чанцева

Происшествия

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту случайного ранения отцом двухлетнего сына из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, - рассказали ТАСС в ведомстве.

Инцидент произошел около дома семьи в дачно-строительном кооперативе «Колос» в деревне Митькино. Мать малыша рассказала, что его отец случайно выстрелил в сына. Ребенка с диагнозом «точечная рана голеностопного сустава с инородным телом» госпитализировали в Морозовскую больницу.

Ранее полицейские сообщали, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки непроизвольно выстрелил его отец.

Читайте также: СМИ:Мужчина убил двух девушек и напал с ножом на полицейских в Дагестане

оружиеранениядети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Все мнения
О проекте