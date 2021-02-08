Прокуратура начала проверку после ранения двухлетнего ребенка из пневматики в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту случайного ранения отцом двухлетнего сына из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, - рассказали ТАСС в ведомстве.

Инцидент произошел около дома семьи в дачно-строительном кооперативе «Колос» в деревне Митькино. Мать малыша рассказала, что его отец случайно выстрелил в сына. Ребенка с диагнозом «точечная рана голеностопного сустава с инородным телом» госпитализировали в Морозовскую больницу.

Ранее полицейские сообщали, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки непроизвольно выстрелил его отец.

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