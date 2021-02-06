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СМИ: Мужчина убил двух девушек и напал с ножом на полицейских в Дагестане
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

СМИ: Мужчина убил двух девушек и напал с ножом на полицейских в Дагестане

Виктория Родимкина

Происшествия

В Махачкале мужчина убил двух девушек, а во время задержания напал на полицейских с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что тела убитых девушек были обнаружены в ванной комнате квартиры дома на проспекте Петра Первого. Предварительно, девушки были убиты ножом.

Полицейские установили преступника по горячим следам. При задержании подозреваемый с ножом напал на правоохранителей, один из которых получил раны руки и грудной клетки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские применили оружие, нападавший получил два огнестрельных ранения. Он был задержан и госпитализирован.

На сайте СК по Республике Дагестан сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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