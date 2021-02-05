Столичные росгвардейцы блокировали объявленный в федеральный розыск автомобиль в ЮЗАО

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Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Столичные росгвардейцы остановили на юго-западе Москвы автомобиль, находящийся в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице в пятницу, 5 февраля.

В ведомство поступило сообщение о движении автомобиля, который находится в федеральном розыске, по Новоясеневскому проспекту. Столичные росгвардейцы выехали на место и спустя несколько минут остановили и заблокировали машину.

Водителем иномарки оказался 30-летний мужчина, являющийся гражданином одной из стран СНГ, отметили в пресс-службе. Уточняется, что в настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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