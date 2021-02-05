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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве женщины на юго-западе Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве по найму молодой женщины у жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, возле жилого дома по Профсоюзной улице мужчина не менее двух раз выстрелил в молодую женщину. Потерпевшую госпитализировали в медучреждение, однако она скончалась. Уточняется, что инцидент произошел вечером 23 декабря 2020 года.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к делу были причастны пять человек, которые были задержаны. Выйти на подозреваемых помогли генетические следы, оставленные преступником на орудии убийства. Отмечается, что мужчина выбросил его после инцидента, но оперативникам удалось его отыскать.

Сотрудники правоохранительных органов провели у задержанных обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье об убийстве по найму и незаконном ношении оружия.

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