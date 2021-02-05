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Росгвардия сообщила о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на сайт ведомства
Фото: pixabay.com/Lukas

Росгвардия сообщила о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на сайт ведомства

Анастасия Волоснова

Происшествия

В ночь с 4 на 5 февраля на официальный сайт Росгвардии была совершена массированная DDoS-атака. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 февраля.

Отмечается, что попытка кибервоздействия была совершена из-за рубежа. Атака проводилась в течение трех часов. Ранее аналогичные DDoS-атаки уже совершали 23 и 31 января 2021 года, уточнили в пресс-службе.

— Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы, — добавили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что кибервоздействие шло со стороны ряда государств в Евросоюзе.

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