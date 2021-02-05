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В Совфеде прокомментировали обещание Байдена заставить Россию «заплатить» за все
Фото: пресс-служба Совфеда

В Совфеде прокомментировали обещание Байдена заставить Россию «заплатить» за все

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент США Джо Байден, пригрозивший заставить Россию «платить» за разного рода нарушения, не мог не дать такое обещание. Однако в этом вопросе важна интерпретация, а не сам посыл, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее новый американский лидер выступил в Госдепе с первой внешнеполитической программной речью. Он затронул три ключевые проблемы: пандемию коронавируса, климат и ядерное оружие. Также Байден много критиковал своего предшественника, экс-главу государства Дональда Трампа.

Помимо этого, действующий глава Белого дома поднял тему взаимодействия с Россией. По словам Косачева, не озвучить некоторые угрозы в адрес Москвы Байден просто не мог.

— Однако это, опять же, дело интерпретаций. Поскольку именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции, — написал сенатор в Facebook.

Несмотря на тон Байдена и на то, что некоторые его стратегические установки настораживают, Косачев считает, что базовые моменты в речи президента США «отчасти обнадеживают».

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Совет ФедерацииДжо БайденКонстантин Косачев
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