В Совфеде прокомментировали обещание Байдена заставить Россию «заплатить» за все

Фото: пресс-служба Совфеда

Президент США Джо Байден, пригрозивший заставить Россию «платить» за разного рода нарушения, не мог не дать такое обещание. Однако в этом вопросе важна интерпретация, а не сам посыл, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее новый американский лидер выступил в Госдепе с первой внешнеполитической программной речью. Он затронул три ключевые проблемы: пандемию коронавируса, климат и ядерное оружие. Также Байден много критиковал своего предшественника, экс-главу государства Дональда Трампа.

Помимо этого, действующий глава Белого дома поднял тему взаимодействия с Россией. По словам Косачева, не озвучить некоторые угрозы в адрес Москвы Байден просто не мог.

— Однако это, опять же, дело интерпретаций. Поскольку именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции, — написал сенатор в Facebook.

Несмотря на тон Байдена и на то, что некоторые его стратегические установки настораживают, Косачев считает, что базовые моменты в речи президента США «отчасти обнадеживают».

Читайте также: СМИ заявили о планах Байдена заставить мир забыть о президентстве Трампа