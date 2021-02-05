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СМИ заявили о планах Байдена заставить мир забыть о президентстве Трампа
Фото: flickr.com / Phil Roeder

СМИ заявили о планах Байдена заставить мир забыть о президентстве Трампа

Ростислав Зубков

В мире

Президент США Джо Байден хочет, чтобы мир забыл о том, какую политику вел его предшественник, бывший американский лидер Дональд Трамп. Такое мнение выразил журнал Foreign Policy, комментируя выступление действующего главы государства в Госдепе.

В четверг, 4 февраля, Байден дал первую внешнеполитическую речь, которая, по данным прессы, во многом была посвящена критике Трампа.

— Байден заявил о намерении заставить мир забыть о четырех турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидеть в США мирового лидера, — говорится в материале FP по итогам выступления главы Белого дома.

Журналисты отмечают, что Байден объявил о возвращении Америки в «центр внешней политики». Однако демократ не углубился в детали: он не объяснил, как США собираются устранять ущерб, нанесенный отношениям с Европой. Вместо этого Байден обратил внимание только на два момента: сохранение войск в Германии и выработку «многостороннего подхода в давлении на Китай».

Помимо этого в Foreign Policy считают, что риторика нового лидера Штатов в целом представляет собой смесь популистских и отвергающих влияние финансовых корпораций идей мощного прогрессивного крыла демократов.

Среди прочего, в публикации указано, что Байден внедряет новый принцип нацбезопасности — благополучие среднего класса.

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