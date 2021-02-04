Байден пообещал без колебаний «заставлять платить» Россию за «агрессию»

Фото: whitehouse.gov / Пресс-служба Белого дома

Власти США должны ответить на внешние вызовы, включая «решимость России нанести ущерб демократии». Об этом в четверг, 4 февраля, заявил президент США Джозеф Байден.

По словам американского лидера, Вашингтон должен «ответить на этот новый момент продвигающегося вперед авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами и решимость России нанести ущерб нашей демократии и подорвать ее».

Байден также заявил, что США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за ее действия, о чем американский президент якобы «ясно дал понять» президенту РФ Владимиру Путину.

— Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, — утверждает президент США.

Байден пообещал, что американские власти «будут более эффективны по России при работе в коалиции с партнерами-единомышленниками», сообщает РИА Новости.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены принять меры, которые «повлияют на поведение» российских властей с тем, чтобы «привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий».

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