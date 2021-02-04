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Байден пообещал без колебаний «заставлять платить» Россию за «агрессию»
Фото: whitehouse.gov / Пресс-служба Белого дома

Байден пообещал без колебаний «заставлять платить» Россию за «агрессию»

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Власти США должны ответить на внешние вызовы, включая «решимость России нанести ущерб демократии». Об этом в четверг, 4 февраля, заявил президент США Джозеф Байден.

По словам американского лидера, Вашингтон должен «ответить на этот новый момент продвигающегося вперед авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами и решимость России нанести ущерб нашей демократии и подорвать ее».

Байден также заявил, что США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за ее действия, о чем американский президент якобы «ясно дал понять» президенту РФ Владимиру Путину.

— Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, — утверждает президент США.

Байден пообещал, что американские власти «будут более эффективны по России при работе в коалиции с партнерами-единомышленниками», сообщает РИА Новости.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены принять меры, которые «повлияют на поведение» российских властей с тем, чтобы «привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий».

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