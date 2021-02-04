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Советник Байдена заявил, что США намерены ввести больше санкций против России
/ Фото: twitter.com//FamilyEnterpri3

Советник Байдена заявил, что США намерены ввести больше санкций против России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

США намерены принять меры, которые «повлияют на поведение» Москвы. Об этом заявил советник президента Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

— В отличие от предыдущей администрации, мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, — заявил советник американского лидера.

Он заявил, что Россия якобы вмешивается в демократию США, а также якобы была причастна к ситуации с отравлением химическим оружием граждан на территории Европы. Кроме того, Джейк Салливан отметил, что Москва якобы задействована в организации кибератак на США.

Советник добавил, что Вашингтон примет решение о санкциях, когда сочтет это нужным. США должны занять более твердую и эффективную позицию в отношении Москвы, сказал Салливан. При этом он не исключил сотрудничества с Россией в сферах, которые интересны Америке, передает РИА Новости.

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