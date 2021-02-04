Советник Байдена заявил, что США намерены ввести больше санкций против России

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США намерены принять меры, которые «повлияют на поведение» Москвы. Об этом заявил советник президента Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

— В отличие от предыдущей администрации, мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, — заявил советник американского лидера.

Он заявил, что Россия якобы вмешивается в демократию США, а также якобы была причастна к ситуации с отравлением химическим оружием граждан на территории Европы. Кроме того, Джейк Салливан отметил, что Москва якобы задействована в организации кибератак на США.

Советник добавил, что Вашингтон примет решение о санкциях, когда сочтет это нужным. США должны занять более твердую и эффективную позицию в отношении Москвы, сказал Салливан. При этом он не исключил сотрудничества с Россией в сферах, которые интересны Америке, передает РИА Новости.

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